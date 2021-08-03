Внесена ясность в вопрос о статье, по которой возбуждено уголовное дело против экс-депутата Эльданиза Салимова
БАКУ /Trend/ - Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев внес ясность в вопрос касательно возбуждения уголовного дела в отношении избившего сотрудника полиции бывшего депутата Эльданиза Салимова именно по статье 309.2 (превышение должностных полномочий) Уголовного кодекса Азербайджана, сообщает во вторник Trend.
По его словам, во время инцидента сотрудник полиции не был при исполнении служебных обязанностей, в связи с чем применение статьи 315 (сопротивление или применение насилия в отношении представителя власти) является неуместным: "В обратном случае был бы рассмотрен вопрос применения данной статьи".
(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Турал Гараджаев)
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Внесена ясность в вопрос о статье, по которой возбуждено уголовное дело против экс-депутата Эльданиза Салимова
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Внесена ясность в вопрос о статье, по которой возбуждено уголовное дело против экс-депутата Эльданиза Салимова
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