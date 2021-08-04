В Азербайджане более 2 тыс. человек не допустили на свадьбы из-за отсутствия COVID-паспортов

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане более двух тысяч человек не были допущены на свадебные торжества из-за отсутствия COVID-паспортов, сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство внутренних дел.

Представители МВД, Агентства продовольственной безопасности и Государственной налоговой службы при министерстве экономики третьего августа провели мониторинг 276 свадебных торжеств в Баку и регионах. Из них 224 проходили в домах торжеств, а 52 - во дворах частных домов.

В ходе проверок 71 человек был оштрафован по статье 211 (нарушение противоэпидемического, санитарно-гигиенического и карантинного режимов) Кодекса об административных проступках, собранные в отношении одного нарушителя материалы были направлены в суд, 2 119 граждан не были допущены на свадебные торжества из-за отсутствия COVİD-паспортов.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)