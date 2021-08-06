Генпрокуратура Азербайджана о подрыве на мине сотрудника Агентства по разминированию (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 10:11)

БАКУ /Trend/ - Шестого августа около девяти часов утра сотрудник Агентства по разминированию Азербайджана Фарид Алимуса оглу Алиев, 1990 года рождения, командированный в село Баш Гарвенд Агдамского района в связи с работами по поиску неразорвавшихся боеприпасов, подорвался на противопехотной мине, получив телесные повреждения различной степени тяжести.

Об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Генеральную прокуратуру Азербайджана.

Как отмечается, сотрудниками прокуратуры был проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза и выполнены другие процессуальные действия.

По данному факту в Агдамской районной прокуратуре проводится расследование.

(Перевод: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)