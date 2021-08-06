С начала года в Азербайджане построено и отремонтировано почти 120 км дорог
БАКУ /Trend/ - За первые шесть месяцев 2021 года Государственным агентством автомобильных дорог Азербайджана были построены, реконструированы и отремонтированы 119,6 км дорог, проспектов и улиц.
Как сообщили в пятницу Trend в Агентстве, из них 55,5 километра - дороги местного значения в регионах, 64,1 километра - дороги в столице страны.
За этот период было завершено строительство надземного пешеходного перехода протяженностью 76,7 метра на 3,6 км автомобильной дороги Гала-Пираллахи.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)
Twitter: @ElchinMehdiyev
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