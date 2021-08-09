Объявлены итоги экзамена по приему в военные лицеи Азербайджана
БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана объявил итоги проведенного четвертого августа вступительного экзамена в военные лицеи министерства обороны.
Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на ГЭЦ, абитуриенты могут ознакомиться со своими результатами по этой ссылке, а также отправив смс-сообщение с "рабочим номером" на короткий номер 7727.
Из зарегистрированных для участия в экзамене 1911 человек 44 на экзамен не явились. Для рассмотрения апелляций, связанных с результатами экзаменов, в онлайн-режиме будет работать апелляционная комиссия, в которую можно обратиться 10 и 11 августа, заполнив форму на сайте apelyasiya.dim.gov.az.
(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)
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