С самого начала пандемии Азербайджан оперативно принял ряд важных и неотложных мер - ВОЗ

БАКУ /Trend/ - С самого начала пандемии коронавируса Азербайджан оперативно принял ряд важных и неотложных мер.

Об этом, как сообщает в среду Trend, сказала представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Азербайджане Ханде Харманджи.

Она отметила, что были проведены оперативные меры в связи с границами страны, а также по укреплению инфраструктуры в больницах. Кроме того, были своевременно закуплены необходимые медицинские принадлежности, кислородные концентраторы и т.д. Для повышения знаний и навыков работников здравоохранения, а также населения проводятся соответствующие мероприятия.

"Одним из самых важных и успешных шагов в борьбе с пандемией в Азербайджане является создание оперативного штаба. В нем представлены различные министерства, агентства и учреждения. Очень важно было, чтобы они объединились в одном штабе и работали вместе. Я думаю, что это является одним из самых важных достижений", - сказала она.

Харманджи добавила, что ВОЗ приложила все усилия для поддержки работы, проводимой правительством.

Кроме того, она отметила, что в Азербайджане за очень короткое время была создана цифровая инфраструктура.

"Несмотря на негативные последствия пандемии, многие страны смогли на ее фоне выявить недостатки в ряде секторов, а также определить отрасли, которые необходимо развивать", - сказала Ханде Харманджи.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Садраддин Агджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)