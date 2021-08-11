На свадебных приглашениях должно быть напоминание о необходимости вакцинации – новые требования в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане оглашены новые требования в связи с местами проведения свадеб и торжественных церемоний.

Как передает в среду Trend, заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Азербайджана утвердил «Методические указания по предотвращению распространения коронавируса во время торжественных церемоний».

Согласно новым требованиям, на свадебных приглашениях должно быть напоминание о необходимости вакцинации или гостям должны быть отправлены памятки о соответствующих правилах.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)