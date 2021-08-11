Люди не должны расслабляться - пандемия еще не закончилась - главный инфекционист Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Люди не должны расслабляться, так как пандемия коронавируса еще не закончилась. Мы столкнулись с еще более заразным штаммом "Дельта".

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал главный инфекционист министерства здравоохранения Азербайджана Тайяр Эйвазов.

По его словам, "Дельта" становится доминирующим и вытесняет другие штаммы в цепочке инфицирования.

"Специфика этого штамма заключается в том, что он в кратчайшие сроки может стать причиной значительного роста числа зараженных. Это видно из показателей инфицирования по всему миру. Раньше сообщалось о высокой заразности "британского" штамма, но даже тогда не наблюдались такие темпы инфицирования. В соседней Грузии за сутки выявляются свыше пяти тысяч случаев заражения, хотя численность населения этой страны втрое меньше, чем у нас. Это очень большой показатель. В такой ситуации необходимо соблюдать правила карантина: носить маски, придерживаться социальной дистанции, правил гигиены. Это зависит от самих людей. В этом контексте также не стоит затягивать с вакцинацией", - сказал Эйвазов.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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