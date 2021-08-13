Названы ведомства, контролирующие деятельность аптек в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Аптеки, действующие в Азербайджане, делятся на две категории, поэтому контроль за их деятельностью осуществляется двумя разными ведомствами.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал глава Департамента лекарств и медицинских препаратов Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Эльмин Гулиев. По его словам, контроль над частью аптек осуществляет TƏBİB, а над другой частью – Министерство здравоохранения.

«Деятельность расположенных в государственных медучреждениях больничных и льготных аптек контролируется TƏBİB и являющимся его профильной структурой отделом фармацевтики Департамента лекарств и медицинских препаратов. Контроль над розничными аптеками, а также частными или корпоративными аптеками входит в полномочия Министерства здравоохранения и соответствующего органа ведомства – Центра аналитической экспертизы», – сказал Гулиев.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)

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