В Азербайджане с начала лета было зарегистрировано более 40 обращений в связи с солнечным ударом
Общество 16 августа 2021 15:28 (UTC+04:00)
БАКУ /Trend/ - С начала лета в Азербайджане было зарегистрировано 43 обращения в медучреждения в связи с солнечным ударом.
Об этом сообщили в понедельник в ответ на запрос Trend в министерстве здравоохранения.
По данным ведомства, в 18 случаях обратившиеся были госпитализированы.
"Также поступило девять обращений в связи с солнечным ударом у детей, четыре ребенка были госпитализированы", - сообщили в минздраве.
(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)
Twitter:@cingizsafarli
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Саудовская Аравия успешно эвакуировала всех сотрудников своего посольства в Кабуле Арабские страны 15:38
Ростехнадзор проводит проверку выполнения АО "КТК-Р" соблюдения требований промышленной безопасности Россия 15:31
Первая партия бронированных армейских вездеходов американского производства поступила в Литву США 15:30
В Азербайджане с начала лета было зарегистрировано более 40 обращений в связи с солнечным ударом Общество 15:28
Группа азербайджанских пожарных, отправленных в Турцию для борьбы с лесными пожарами, вернулась на родину (ФОТО) Азербайджан 15:03
Maire Tecnimont более чем на 90% завершила производство и поставку материалов для Бакинского НПЗ Энергетика 14:32
В настоящее время жизням азербайджанских миротворцев в Афганистане ничто не угрожает - минобороны Политика 14:16
«КазМунайГаз» лидирует в рейтинге компаний по раскрытию нефинансовой информации в корпоративных отчетах Казахстан 13:59
В Азербайджане в разы выросло кредитование сферы снабжения электроэнергией, газом, паром и водой Финансы 13:50
Главы МИД Азербайджана и Турции обсудили миротворческую миссию своих стран в Афганистане Политика 13:41
Несоблюдение Арменией своих обязательств мешает восстановлению мира в регионе - эксперт Политика 13:27
«Лаборатория Касперского»: каждый шестой пользователь сервисов знакомств становился жертвой онлайн-преследования ИКТ 13:16
Еще 96 га освобожденных территорий Азербайджана очищены от мин и неразорвавшихся боеприпасов Политика 13:08
Распространенная Арменией информация о гибели азербайджанского военнослужащего в районе Гарагеля не соответствует действительности – минобороны Политика 11:37
На пути к Пику Ленина – велопутешественник Рамиль Зиядов "взял" высоту в 6 100 метров над уровнем моря (ФОТО) Социум 11:22
Индекс потребительских цен в Азербайджане сохраняется в пределах целевого коридора Центробанка Финансы 11:07
Зангезурский коридор может стать возможностью для привлечения инвестиций - Мэтью Брайза Политика 10:58
ВС Армении обстреливают позиции азербайджанской армии на нахчыванском направлении – минобороны Политика 10:41
Вопрос открытия Зангезурского коридора продиктован новой реальностью - азербайджанский депутат Политика 10:25
Решения азербайджанской ИТ-компании дают возможность перевести бизнес в цифровую плоскость Экономика 10:06
В Туркменистане рассматривают возможность строительства нового частного химзавода Строительство 10:00
Побочные эффекты после вакцинации от COVID-19 являются нормальным явлением - азербайджанский врач Общество 09:50
В Азербайджане с сегодняшнего дня соцуслугами могут воспользоваться только обладатели COVID-паспортов Общество 09:37
Самолет с Президентом Афганистана Мухаммадом Ашрафом Гани не входил в воздушное пространство Таджикистана - МИД Таджикистан 09:08
Открытие Зангезурского коридора – важнейший шаг для всего Южного Кавказа – израильский эксперт Азербайджан 08:55
В Азербайджане изучают возможность использования внесетевых систем в сфере ВИЭ - министерство Энергетика 08:00
Правительство и оппозиция Венесуэлы договорились провести раунд переговоров в сентябре Другие страны 03:10