В Азербайджане с начала лета было зарегистрировано более 40 обращений в связи с солнечным ударом

БАКУ /Trend/ - С начала лета в Азербайджане было зарегистрировано 43 обращения в медучреждения в связи с солнечным ударом.

Об этом сообщили в понедельник в ответ на запрос Trend в министерстве здравоохранения.

По данным ведомства, в 18 случаях обратившиеся были госпитализированы.

"Также поступило девять обращений в связи с солнечным ударом у детей, четыре ребенка были госпитализированы", - сообщили в минздраве.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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