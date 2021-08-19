Завершился архитектурный конкурс «Обновленный облик древнего Карабаха» (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Завершился конкурс на тему «Обновленный облик древнего Карабаха», который проводился Госкомитетом Азербайджана по градостроительству и архитектуре, сообщает в четверг Trend со ссылкой на госкомитет.

Цель конкурса, охватившего на первом этапе села Сарыджалы, Селве, Горадиз, Беюк Марджанлы, Зар и поселок Худаферин - выявление талантов среди молодых архитекторов и проектировщиков, изучение их подходов и поиск нестандартных концепций в представленных проектах.

По итогам конкурса жюри отобрало 21 лучший проект и назвало обладателей первых трех мест по селам Сарыджалы Агдамского и Селве Лачинского районов.

Один проект по селу Горадиз Физулинского, Беюк Марджанлы и поселку Худаферин - Джебраильского районов удостоен второго места, два проекта – третьего места. По селу Зар Кельбаджарского района только один проект удостоен второго места.

Обладателю первого места будет вручено денежное вознаграждение в пять тысяч манатов, второго места - три тысячи манатов и третьего места - две тысячи манатов. Остальные участники конкурса будут удостоены дипломов.

Проекты оценивались по анализу нынешнего состояния населенных пунктов, связям с историческим контекстом, оригинальности, символизму, целостности, а также по успешным и профессиональным художественно-графическим и архитектурным решениям.

В конкурсе участвовали молодые архитекторы.

Подробную информацию о выбранных проектах и их авторах можно получить на www.bizimqarabagh.az

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)