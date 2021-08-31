Газета Azernews в новом, уникальном дизайне!

БАКУ /Trend/ - Первая англоязычная газета Азербайджана Azernews начала выходить в еще одном новом, уникальном дизайне, сообщает во вторник Trend.

Печатная версия газеты Azernews, которая издается в трех различных современных дизайнах, теперь дополнена новым дизайном, ставшим трендом в Турции. Отныне первая англоязычная газета Азербайджана выходит в четырех различных дизайнах.

Необходимо отметить, что издаваемая в новых дизайнах печатная версия газеты Azernews распространяется в таких странах как Турция, США, Великобритания, Китай, Россия, Италия, Чехия и др.

Учитывая различные вкусы, в новом оформлении использованы более яркие красочные оттенки, что делает новостные заголовки газеты более привлекательными и обеспечивает их динамичную видимость. Новая печатная версия нацелена на удовлетворение читательской потребности.

Отметим, что веб-страница газеты http://www.azernews.az в соответствии с опытом ведущих мировых газет перешла на новую цифровую платформу, опирающуюся на самые современные информационные технологии.

Недавно Azernews запустила приложение для планшетных компьютеров iPad. Загрузив бесплатную версию приложения Azernews из App Store, можно получить доступ к последним новостям, статьям, интервью и изображениям самого высокого качества.

Издающаяся с 1997 года газета Azernews имеет большую англоязычную читательскую аудиторию. Azernews ассоциированным членом Всемирной газетной ассоциации (WAN-IFRA). Кроме того, газета состоит в организации Sparknews международной инициативы Impact Journalism Day. В данный проект, объединяющий более 60 мировых газет, входят такие авторитетные СМИ, как USA Today (США), The Huffington Post (США), The Sunday Times (Великобритания) и Le Monde (Франция).

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)