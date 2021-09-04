Токио-2020: Параатлет Орхан Асланов завоевал 14-ю золотую медаль для Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский параатлет Орхан Асланов завоевал 14-ю золотую медаль для Азербайджана на XVI летних Паралимпийских играх «Токио-2020».

Как сообщает Trend, паралимпиец, выступающий в прыжках в длину, поднялся на высшую ступень пьедестала почета с результатом 7,36 метра.

В активе сборной Азербайджана 19 медалей. Из них 14 - золотые, одна - серебряная и 4 - бронзовые медали.

Азербайджанские парадзюдоисты Шахана Гаджиева (48 кг), Севда Велиева (52 кг), Ханым Гусейнова (63 кг), Вугар Ширинли (60 кг), Гусейн Рагимли (81 кг), Дурсадаф Каримова (+70 кг) выиграли золото, а Намиг Аббаслы ( 66 кг) и Ильхам Закиев (+100 кг) завоевали бронзовые медали.

Раман Салех стал паралимпийским чемпионом по плаванию на дистанции 100 метров на спине, вольным стилем и баттерфляем. Другой азербайджанский пловец Вели Исрафилов занял первое место на дистанции 100 метров брассом. Гамид Гейдари, установивший мировой рекорд в метании копья, завоевал золотую медаль. Эльвин Астанов занял первое место в соревнованиях по метанию ядра, а Саид Наджафзаде стал третьим в прыжках в длину. Ламия Велиева финишировала второй в спринте на 100 метров, а в беге на 400 метров заняла первое место. Пауэрлифтингист Пярвин Мамедов (49 кг) взошел на третью ступень пьедестала почета.

XVI летние Паралимпийские игры продлятся до 5 сентября.