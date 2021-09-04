Представитель ВОЗ в Азербайджане о возможности вакцинации детей от COVID-19

БАКУ /Trend/ - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) будет рекомендовать вакцинацию детей от коронавируса по возрастным группам только при наличии итогов соответствующих клинических испытаний.

Об этом сообщила в субботу глава представительства ВОЗ в Азербайджане Ханде Харманджи в ответ на запрос Trend.

По ее словам, в настоящее время доказана только эффективность вакцины Pfizer для детей старше 12 лет.

"Комитет Европейского агентства по лекарственным средствам одобрил использование вакцины от COVID-19 Spikevax (ранее - Moderna) для детей в возрасте 12-17 лет. Нужно отметить, что данный препарат уже можно использовать для вакцинации лиц старше 18 лет. Несмотря на то, что среди детей вероятность тяжелого течения COVID-19 и госпитализации ниже, есть данные о том, что дети с сопутствующими заболеваниями имеют повышенный риск тяжелого течения коронавирусной болезни. Чтобы полностью осознать преимущества и риски вакцинации детей, необходимы дополнительные исследования, по результатам которых будут определены краткосрочные и долгосрочные последствия коронавирусной болезни и показатели безопасности вакцин для детей", - сказала Харманджи.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)

Twitter:@cingizsafarli