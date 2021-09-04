В Баку благоустраивается территория, где располагаются офисы девяти политпартий

БАКУ /Trend/ - По указанию Президента Ильхама Алиева столичной исполнительной властью благоустраивается территория в Баку по адресу: пр. Азадлыг, 160В, где располагаются офисы девяти политических партий.

Об этом Trend в субботу сообщили в политпартиях.

Согласно информации, работы начались после обращения руководителей партий к главе государства.

Сегодня в рамках работ, начавшихся со вчерашнего дня, осуществляется озеленение данной территории.