Стала известна дата брифинга министра образования Азербайджана
БАКУ /Trend/ - На все вопросы, связанные с новым учебным годом, министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев ответит на брифинге седьмого сентября, который начнется в 14:00.
Об этом сказал заведующий сектором по связям с общественностью ведомства Джасарет Валехов, сообщает в понедельник Trend.
Он добавил, что брифинг будет транслироваться в прямом эфире телеканалов AzTV и Təhsil TV.
(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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