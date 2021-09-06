Стала известна дата брифинга министра образования Азербайджана

БАКУ /Trend/ - На все вопросы, связанные с новым учебным годом, министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев ответит на брифинге седьмого сентября, который начнется в 14:00.

Об этом сказал заведующий сектором по связям с общественностью ведомства Джасарет Валехов, сообщает в понедельник Trend.

Он добавил, что брифинг будет транслироваться в прямом эфире телеканалов AzTV и Təhsil TV.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)