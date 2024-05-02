Ненавистнические высказывания в соцсетях выросли на 30 процентов - Фернандо Лоттенберг

БАКУ /Trend/ - Ненавистнические высказывания в социальных сетях выросли на 30 процентов.

Как сообщает в четверг Trend, об этом во время выступления на панельной сессии "Социальные медиа: Мост или барьер между культурами и людьми?" в рамках VI Всемирного форума межкультурного диалога заявил комиссар Организации американских государств Фернандо Лоттенберг.

"Ненавистнические высказывания в социальных сетях распространяются беспрецедентным образом. Мы должны обеспечить качество информации в обществе. Люди сами должны понимать, какая информация качественная, нужная, а какая нет. В цифровом мире происходит манипуляция людьми и они не могут защитить себя.

Даже концепция свободы выражения мнений может способствовать распространению ненавистнических высказываний. Нас особо беспокоит рост ненавистнических высказываний в социальной сети X", - добавил он.

Напомним, что в Баку проходит второй день VI Всемирного форума межкультурного диалога.

В форуме на тему "Диалог во имя мира и глобальной безопасности: сотрудничество и взаимодействие" принимают участие в общей сложности 700 гостей из разных стран мира.

Среди участников, представляющих более 100 стран, помимо министров, есть представители министерств культуры 60 стран и 28 международных организаций.

Мероприятие, организованное министерством культуры Азербайджана, проводится в партнерстве с авторитетными международными организациями, в том числе Альянсом цивилизаций Организации Объединенных Наций (UNAOC), ЮНЕСКО, ИСЕСКО и Всемирной туристской организацией ООН.

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