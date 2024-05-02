Социальные медиа прокладывают путь к развитию культурных связей - Лучин Разуи

БАКУ /Trend/ - Социальные медиа прокладывают путь к развитию культурных связей.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил глава департамента культуры Организации исламского сотрудничества Лучин Разуи во время выступления на панельной сессии "Социальные медиа: Мост или барьер между культурами и людьми?" в рамках VI Всемирного форума межкультурного диалога.

По его словам, платформы социальных медиа сыграли свою роль в формировании сообществ единомышленников.

"В то же время социальные медиа также имеют свойство изоляции. Это приводит к пропаганде негативных идей и изменению реальности. Социальные медиа также прокладывают путь для развития культурных связей.

Знакомство с разными культурами способствует межкультурному диалогу. Социальные медиа не только объединяют людей, но и расширяют культурный обмен в соответствующем масштабе. Но мы не должны забывать, что у социальных медиа имеются и негативные аспекты. Реалии и информация иногда передаются в неправильной и искаженной форме", - добавил он.

Напомним, что в Баку проходит второй день VI Всемирного форума межкультурного диалога.

В форуме на тему "Диалог во имя мира и глобальной безопасности: сотрудничество и взаимодействие" принимают участие в общей сложности 700 гостей из разных стран мира.

Среди участников, представляющих более 100 стран, помимо министров, есть представители министерств культуры 60 стран и 28 международных организаций.

Мероприятие, организованное министерством культуры Азербайджана, проводится в партнерстве с авторитетными международными организациями, в том числе Альянсом цивилизаций Организации Объединенных Наций (UNAOC), ЮНЕСКО, ИСЕСКО и Всемирной туристской организацией ООН.

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