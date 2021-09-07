10-е место Азербайджана среди 163 стран на Паралимпиаде в Токио - большая победа - замминистра (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - 10-е место, которое спортсмены Азербайджана заняли среди представителей 163 стран на XVI Паралимпийских играх-2020 в Токио, является большой победой.

Об этом сказал замминистра труда и социальной защиты населения Анар Керимов, прибывший для встречи азербайджанских паралимпийцев в Международный аэропорт Гейдар Алиев, сообщает во вторник Trend.

Он отметил, что азербайджанские паралимпийцы одержали блестящие победы на соревнованиях.

"Это большое достижение. Эти победы еще раз доказывают, что в Азербайджане развиваются паралимпийские виды спорта. Президент Ильхам Алиев уделяет особое внимание этой сфере, государство проявляет особую заботу о паралимпийцах. Благодаря этой поддержке азербайджанские паралимпийцы завоевали 19 медалей, в том числе 14 золотых. Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравили наших паралимпийцев. Эти забота и внимание еще больше вдохновили их. Убежден, что эти достижения будут продолжены", - сказал Керимов.

Если на Паралимпийских играх в Лондоне азербайджанские спортсмены заняли 27-е место, то в Токио - 10-е, напомнил замминистра.

"Наши паралимпийцы обновили мировые рекорды. Азербайджанский спортсмен на Паралимпиаде в Токио завоевал три золотые медали", - сказал Керимов.

(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)