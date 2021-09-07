Назначен новый первый замминистра культуры Азербайджана
БАКУ /Trend/ - Согласно распоряжению Президента Азербайджана, Эльнур Али оглу Алиев назначен на должность первого заместителя министра культуры, сообщает во вторник Trend со ссылкой на минкультуры.
До этого Эльнур Алиев работал на должности советника министра культуры.
В 2000-2008 гг. Алиев работал в системе МИД Азербайджана, в 2008-2017 гг. - в Исламском банке развития и как торгпред Азербайджана в ОАЭ.
(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Завершены съемки фильма о турецкой журналистке, ставшей очевидцем 44-дневной Отечественной войны (ФОТО)
Фермеры могут воспользоваться субсидиями в сроки не позднее двух лет после их предоставления - минсельхоз Азербайджана
Азербайджан и Турция продолжают совместные учебные тренировки групп подводной атаки и обороны (ФОТО/ВИДЕО)
10-е место Азербайджана среди 163 стран на Паралимпиаде в Токио - большая победа - замминистра (ВИДЕО)
Минздрав Азербайджана объяснил в каких случаях будут вакцинировать от коронавируса граждан 16-18 лет