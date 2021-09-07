Назначен новый первый замминистра культуры Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Согласно распоряжению Президента Азербайджана, Эльнур Али оглу Алиев назначен на должность первого заместителя министра культуры, сообщает во вторник Trend со ссылкой на минкультуры.

До этого Эльнур Алиев работал на должности советника министра культуры.

В 2000-2008 гг. Алиев работал в системе МИД Азербайджана, в 2008-2017 гг. - в Исламском банке развития и как торгпред Азербайджана в ОАЭ.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)