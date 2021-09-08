Студент, показавший самые высокие результаты в Азербайджане на вступительных экзаменах, выбрал Бакинскую высшую школу нефти (ФОТО)

Студент Абиль Шафиев набрал самый высокий балл (697,1) в Азербайджане на вступительных экзаменах, организованных Государственным экзаменационным центром (ГЭЦ) на 2021-2022 учебный год. Он показал самые высокие результаты на экзамене по первой группе специальностей и был зачислен в Бакинскую высшую школу нефти (БВШН) на специальность «Химическая инженерия».

Отметим, что А. Шафиев родился 29 марта 2004 года в городе Сумгайыт. Его семья поселилась в Сумгайыте в 1993 году в качестве вынужденных переселенцев из села Ханлыг Губадлинского района. А. Шафиев пошел в 1-й класс Сумгайытской средней школы №11, которую окончил с отличием.