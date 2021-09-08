Началось строительство автодороги от Нафталана до трассы Тертер-Суговушан (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане началось строительство дороги, которая соединит город Нафталан с трассой Тертер-Суговушан.

Об этом сказал в среду Trend глава пресс-службы Государственного агентства автомобильных дорог Анар Наджафли.

По его словам, в настоящее время строится 22-километровый участок Талыш-Тапгарагоюнлу-Гашалты этой дороги.

"Дорога будет сдана в эксплуатацию в будущем году. Она соединит город Нафталан с автодорогой Тертер-Суговушан-Талыш", - сказал Наджафли.

Напомним, что автомобильная дорога Чайлы-Суговушан-Талыш была построена в 70-х годах прошлого века. За 30 лет армянской оккупации она была полностью разрушена.

(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)