Началось строительство автодороги от Нафталана до трассы Тертер-Суговушан (Эксклюзив)
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане началось строительство дороги, которая соединит город Нафталан с трассой Тертер-Суговушан.
Об этом сказал в среду Trend глава пресс-службы Государственного агентства автомобильных дорог Анар Наджафли.
По его словам, в настоящее время строится 22-километровый участок Талыш-Тапгарагоюнлу-Гашалты этой дороги.
"Дорога будет сдана в эксплуатацию в будущем году. Она соединит город Нафталан с автодорогой Тертер-Суговушан-Талыш", - сказал Наджафли.
Напомним, что автомобильная дорога Чайлы-Суговушан-Талыш была построена в 70-х годах прошлого века. За 30 лет армянской оккупации она была полностью разрушена.
(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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