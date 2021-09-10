Глава сайта был задержан при получении взятки у Рамиза Геюшова – адвокат

БАКУ /Trend/- Глава сайта Azadinfo.az Махир Хаттаб был задержан при получении взятки.

Об этом сказал в пятницу Trend адвокат Махира Хаттаба Мехман Мурадлы.

Адвокат отметил, что встретился с Махиром Хаттабом и поинтересовался данным фактом. Руководитель сайта признался, что был задержан сотрудниками Главного управления по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре Азербайджана, когда получал 2 тысячи манатов от бывшего председателя Бинагадинской районной организации ПЕА Рамиза Геюшова. В настоящее время Махира Хаттаба доставляют в Бинагадинский районный суд для избрания меры пресечения в виде заключения под стражу.

Адвокат также добавил, что если будет избрана эта мера пресечения, то будет подана апелляционная жалоба.

Напомним, что руководитель сайта Azadinfo.az Махир Алекперли (Хаттаб) был задержан вечером 9 сентября.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)