В Азербайджане глава аппарата госкомитета скончался от коронавируса
БАКУ /Trend/ - Глава аппарата Госкомитета Азербайджана по работе с религиозными структурами Алим Сулейманов скончался от коронавируса.
Эту информацию подтвердили Trend в госкомитете.
А.Сулейманов родился 22 сентября 1955 года в Зангиланском районе. Окончил исторический факультет Азербайджанского государственного университета, затем - аспирантуру. На должности главы аппарата госкомитета работал с июля 2015 года.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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