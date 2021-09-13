В Азербайджане глава аппарата госкомитета скончался от коронавируса

БАКУ /Trend/ - Глава аппарата Госкомитета Азербайджана по работе с религиозными структурами Алим Сулейманов скончался от коронавируса.

Эту информацию подтвердили Trend в госкомитете.

А.Сулейманов родился 22 сентября 1955 года в Зангиланском районе. Окончил исторический факультет Азербайджанского государственного университета, затем - аспирантуру. На должности главы аппарата госкомитета работал с июля 2015 года.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)