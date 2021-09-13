Завтра в Баку будет до 29 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность без осадков, умеренный северо-западный ветер, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

На Абшеронском полуострове температура воздуха ночью составит 21-23, днем - 27-29, в Баку ночью - 21-23, днем - 27-29 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 758 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью - 60-70, днем – 45-50 процентов.

Завтра днем в некоторых горных районах Азербайджана ожидаются кратковременные грозовые дожди, на остальной территории страны прогнозируется погода без осадков, утром местами туман, западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 18-22, днем - 30-35, в горах ночью - 9-14, днем - 15-20 градусов тепла.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)