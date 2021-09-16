Чем больше людей вакцинируется от COVID, тем позитивнее будет результат - глава офиса ВОЗ в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Чем больше людей вакцинируется от COVID, тем позитивнее будет результат.

Как сообщает Trend, об этом сказала в четверг глава представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Азербайджане Ханде Харманджи.

При этом, по ее словам, крайне важно также носить медицинские маски в закрытых помещениях, местах массового скопления людей.

Харманджи отметила, что рост числа вакцинированных от коронавируса в Азербайджане крайне радует.

"Азербайджан в числе первых стран региона, начавших вакцинацию. Обеими дозами вакцины привилось уже около 30 процентов населения", - добавила она.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)

Twitter: @ElchinMehdiyev