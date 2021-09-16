Суд не отпустил под домашний арест журналиста, получившего взятку у Рамиза Гёюшова

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Бакинском апелляционном суде была рассмотрена жалоба об изменении меры пресечения руководителю сайта Azadinfo.az Махиру Алекперову (Хаттаб), который ранее был арестован решением Бинагадинского районного суда в рамках уголовного дела в связи с получением взятки.

Как сообщает в четверг Trend, суд отклонил жалобу обвиняемого об изменении меры пресечения на домашний арест.

Напомним, что Махир Алекперов был задержан с поличным сотрудниками Главного управления по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре Азербайджана вечером 9 сентября при получении взятки в размере двух тысяч манатов у бывшего председателя Бинагадинской районной организации правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) Рамиза Гёюшова. В его отношении было возбуждено уголовное дело по статье 182 (вымогательство) УК Азербайджана.

(Автор: Самир Али. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)