Конкурс по трудоустройству учителей в Азербайджане будет проводиться несколько раз в год

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в будущем предусматривается проводить конкурс по приему на работу учителей несколько раз в год.

Как сообщает Trend, об этом в четверг сказал и.о. директора Центра человеческих ресурсов Института образования Нурлан Исмаилбейли в ходе тренинга на тему «Медиа и образовательный диалог».

По его словам, в данном направлении планируются новшества: «Если мы перейдем на новый формат, то будут новшества и в связи с вакантными местами. Считаем, что проведение конкурса несколько раз в год принесет больше пользы».

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)