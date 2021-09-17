В вузах Азербайджана обучаются студенты почти из 90 стран - минобразования

БАКУ /Trend/ - По данным статистики, в 2020/21 учебном году в вузах Азербайджана обучаются шесть тысяч студентов из 89 стран.

Об этом сказал заведующий отделом по международному сотрудничеству министерства образования Азербайджана Турал Мамедли, сообщает в пятницу Trend.

По его словам, выделены стипендии для студентов из 120 стран-участниц Движения неприсоединения и 53 государств Организации исламского сотрудничества.

"В настоящее время граница Азербайджана открыта для граждан 42 стран. В октябре мы подытожим перечень иностранных граждан, обратившихся по вопросу обучения в вузах Азербайджана в нынешнем году. В вузах есть специальности, где должны проводиться практические занятия. Одна из них - медицина. В Азербайджане по этой специальности обучается больше иностранных студентов. Но тех государств, из которых они прибыли, нет в списке 42 стран, откуда разрешен въезд в Азербайджан. В связи с этим мы направили обращение в соответствующие госструктуры", - сказал Мамедли.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)