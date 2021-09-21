БАКУ /Trend/ - В соответствии с поручением Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Баку будет построен еще один надземный пешеходный переход для обеспечения безопасного и комфортного передвижения граждан.

Как сообщили во вторник Trend в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана, переход будет построен на пересечении Мардакянского проспекта с дорогой Гала – Пираллахи, где пешеходам сложно перейти дорогу.

Проект перехода в настоящее время находится на стадии согласования с соответствующими госструктурами.

Переход, который планируется построить в соответствии с международными стандартами на основании современных технологий, не только обеспечит безопасное и комфортное передвижение граждан, но и добавит особый колорит внешнему виду города.

Общая длина перехода, который будет отличаться инновационным дизайном, составит 91,5 метра, длина галереи – 62,9 метра, внутренняя ширина – 4,5 метра, подпереходный габарит – 5,35 метра.

Переход будет оборудован специальными наклонными пешеходными пандусами в соответствии с международными стандартами для обеспечения комфортного передвижения людей с ограниченными физическими возможностями. Длина каждого пандуса составит 42 метра.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)