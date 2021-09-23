БАКУ /Trend/ - На реках Балакен-Загатальского региона наблюдаются паводки, передает в четверг Trend со ссылкой на Бюро гидрометеорологических прогнозов Национальной службы гидрометеорологии.

Как отмечается, в ряде горных и предгорных районов Азербайджана прошли грозовые дожди, в частности, интенсивного характера в Балакене и Загатале. В результате проливных дождей в Балакенчае, Катехчае и Талачае наблюдаются паводки.

Согласно информации на 13:00, в пункте Балакенчай количество осадков составило 144 мм, в Балакене - 137 (161% месячной нормы), в Алибее - 120 мм (100% месячной нормы), в Загатале - 94 мм (110% месячной нормы), в Сарыбаше (Гах) - 3 мм, в Гусаре и Гёйгеле - 2 мм, в Кишчае (Шеки), Астаре, Халтане, Губе, Шеки, Товузе, Гяндже, Шамкире, Нафталане, Дашкесане, Шаруре - 1 мм.

Юго-восточный ветер в Агстафе 22 сентября усилился до 20 метров в секунду, в Джафархане, Нафталане, Тертере - до 18 метров в секунду.

(Перевод: Турал Гараджаев)