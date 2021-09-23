В Азербайджане предложено проводить совмещенные академические часы в вузах без перемен

БАКУ /Trend/ - Министерство образования Азербайджана предложило проводить совмещенные академические часы в вузах без перемен.

Как передает в четверг Trend, об этом сообщил заведующий отделом по науке, высшему и среднему специальному образованию министерства образования Ниджат Мамедли.

По его словам, в университетах в настоящее время проводятся занятия длительностью 80 минут или в виде двух совмещенных академических часов по 45 минут с переменой между ними.

"Чтобы сократить число контактов между студентами, министерство образования предложило проводить занятия в вузах без перемен", - сказал Мамедли.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)

Twitter: @ElchinMehdiyev