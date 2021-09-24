Минкультуры Азербайджана об установке и демонтаже памятников в общественных местах

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане проекты по установке и демонтажу монументальных памятников (скульптуры, бюсты, барельефы) в общественных местах должны осуществляться согласно соответствующему заключению комиссии после оценки профессиональными специалистами этой сферы с художественной и научной точки зрения.

Об этом говорится в информации Министерства культуры Азербайджана по поводу возведения и демонтажа скульптурных памятников и мемориальных комплексов, сообщает в пятницу Trend.

В информации говорится, что каждое монументальное произведение формирует мнение о стране как у граждан, так и зарубежных гостей. Поэтому каждый памятник на территории страны должен возводиться с учетом его художественного и научного значения, концепции, впечатления, которое он производит на людей, и по ряду других признаков.

«Однако в последнее время встречаются случаи установки различных памятников, скульптур, бюстов и барельефов в общественных и исторических местах страны без согласования с надлежащими структурами. Памятники, которые в большинстве случаев своим эстетическим видом и художественной концепцией не соответствуют территории, где они установлены, неоднозначно встречаются общественностью», – отметили в министерстве.

В ведомстве напомнили, что в стране с 2009 года функционирует экспертная комиссия, созданная Министерством культуры, в которую входят представители надлежащих госорганов по установке и демонтажу скульптурных памятников и мемориальных комплексов: «В связи с этим заявляем, что проекты по установке и демонтажу монументальных памятников (скульптуры, бюсты, барельефы) в общественных местах должны осуществляться согласно соответствующему заключению этой комиссии после оценки профессиональными специалистами этой сферы с художественной и научной точки зрения».

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)