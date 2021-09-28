Между UNEC и McDonald's Azerbaijan подписан меморандум (ФОТО)

Азербайджанский государственный экономический университет (UNEC) и компания McDonald's Azerbaijan подписали меморандум о сотрудничестве.

В меморандуме, подписанном ректором UNEC, профессором Адалятом Мурадовым и генеральным директором McDonald's Azerbaijan Оскаром Богопольским, нашли отражение вопросы укрепления и развития взаимного сотрудничества в сфере образования.

Согласно документу, компания будет организовывать обмен знаниями между студентами, обучающимися по различным направлениям, реализовывать программы производственной и добровольной практики, оплачивать расходы на обучение, а также осуществлять спонсирование расходов на специфическую сертификацию и др. Кроме того, планируется оказание совместной поддержки реализуемым проектам, повышение квалификации студентов по избранной им специализации, организация информативных экскурсий и конкурсов.

Отметим, что меморандум можно считать началом сотрудничества между UNEC и компанией McDonald's Azerbaijan.

В рамках меморандума стороны намерены развивать сотрудничество и в дальнейшем, организовывать совместные мероприятия, реализовывать проекты в различных сферах.

Работа, проводимая в рамках этого сотрудничества, не только внесет вклад в развитие образования и экономики в нашей стране, но и будет способствовать расширению связей между образовательными учреждениями и компаниями, осуществляющими деятельность в нашей стране.