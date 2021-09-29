Обнародованы время работы и график движения поездов метро Баку в выходные дни

БАКУ /Trend/ - Бакинский метрополитен обнародовал время работы и график движения поездов в выходные дни.

Как сообщил в среду Trend начальник службы движения ЗАО "Бакинский метрополитен" Эльхан Мамедов, в соответствии с постановлением Кабинета министров №280 от 24 сентября, с первого октября возобновляется работа общественного транспорта, в том числе и метро, по выходным дням.

Он сообщил, что метро в выходные дни будет работать с 06:00 до 00:00, так же как и в будни.

"График движения поездов составлен в соответствии с графиком аналогичного периода 2019 года. Таким образом интервал в движении поездов на линии "28 Мая" - "Ази Асланов" составит две с половиной минуты, а на участках "28 Мая" - "Ичеришехер" и "28 Мая" - "Дарнагюль" - по пять минут", - сказал Мамедов.

По его словам, для адаптации графика к режиму работы предприятий и организаций, а также деятельности учебных заведений ЗАО проведет соответствующие мониторинги. В случае необходимости на линию будут выпущены дополнительные составы.

(Автор: Самир Али. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)