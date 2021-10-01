Управление по санитарному надзору США продлило срок хранения вакцины от коронавируса Pfizer

БАКУ /Trend/ - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) обновило срок хранения вакцины от коронавируса Pfizer, продлив его на три месяца, сообщает Trend со ссылкой на FDA.

В обновленных правилах хранения и использования вакцин, недавно опубликованных FDA, говорится, что срок хранения флаконов с препаратом Pfizer-BioNTech COVID-19, произведенным в мае 2021 года, продлен на три месяца, то есть до февраля 2022 года. Ранее он составлял шесть месяцев с даты производства.

Таким образом, отныне утвержденный срок хранения вакцины Pfizer составляет девять месяцев.

Отметим, что на сегодня в Азербайджане доступна вакцинация от коронавируса препаратами Sinovac, Pfizer и Sputnik V.

Вакцина Pfizer используется в Азербайджане с 7 июня. Граждане, вакцинированные этим препаратом, могут свободно передвигаться в пределах Евросоюза.

Препарат Pfizer стал первой вакциной от коронавируса, официально одобренной ВОЗ 31 декабря 2020 года.