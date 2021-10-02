Champions Chess Tour: Теймур Раджабов обыграл Магнуса Карлсена

БАКУ /Trend/ - Сегодня прошли матчи седьмого тура финального этапа Champions Chess Tour, организованного норвежским чемпионом мира Магнусом Карлсеном.

Как сообщает в субботу Trend, представитель Азербайджана Теймур Раджабов в этом туре победил чемпиона мира - норвежского шахматиста Магнуса Карлсена со счетом 3:1.

Другой азербайджанский шахматист - Шахрияр Мамедъяров обыграл своего соперника из Нидерландов Аниша Гири - 2,5:0,5.

Напомним, что в каждом раунде играется матч из четырех партий. В случае равенства счета победитель определяется в двух блицах. Если и после них счет остается равным, то следует «Армагеддон».

Призовой фонд турнира составляет 100 тысяч долларов.