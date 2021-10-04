IMZA Group стала первым в Азербайджане платиновым партнером ACCA (ФОТО)

Компания IMZA Group, зарекомендовавшая себя в качестве кузницы профессиональных финансистов и бухгалтеров, первая в стране и в регионе удостоилась статуса платинового партнера ACCA (Ассоциация дипломированных сертифицированных бухгалтеров).

“Это наивысший и самый престижный уровень партнерства, доступный организациям, предоставляющим обучение по программе ACCA. Наши платиновые партнеры соответствуют международным стандартам ACCA по управлению курсами, процессу обучения и поддержки студентов. Успеваемость учащихся наших платиновых партнеров превышает средние мировые показатели по большинству экзаменов ACCA, подготовку к которым они осуществляют”, - говорится на официальном сайте ассоциации.

С начала своей деятельности в 2016-ом году, IMZA Group успели обучить не один десяток высококвалифицированных специалистов в сфере финансов и бухгалтерии, регулярно ставя рекорды по показателям студентов в Азербайджане и в мире.

“Фундаментом создания IMZA Group, в первую очередь, являлась идея. Идея подготовки и выпуска нового поколения финансистов и бухгалтеров международного уровня. У нашей страны потрясающий человеческий капитал, на развитие и поддержку которого мы решили направить все свои силы и ресурсы. Проект “100 uğurlu imza”, подразумевавший подготовку и обучение 100 прошедших отбор студентов по программе ACCA стал началом претворения этой идеи в жизнь. Сегодня, став первыми обладателями статуса платинового партнера ACCA в регионе, мы не можем не испытывать чувство гордости. Мы это сделали, наша идея стала реальностью”, - говорится в сообщении IMZA Group.

На сегодняшний день, десятки студентов IMZA Group заняли первые места в сессионных экзаменах ACCA, 6 участников проекта "100 uğurlu İmza" стали полноправными членами Ассоциации дипломированных сертифицированных бухгалтеров (ACCA Member).

İMZA Group также стала первым учебным центром Азербайджана, выпустившим мировую рекордсменку по сессионному экзамену ACCA Financial Reporting (FR), а также студентку, набравшую максимальные 100 баллов по экзамену ACCA Financial Accounting (FA).

Студенты IMZA Group – это новая волна молодых профессионалов, которые сыграют важную роль в развитии экономики нашей страны.