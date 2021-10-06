На автодороге Тоганалы-Кяльбаджар продолжается строительство тоннеля через Муровдаг (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Продолжаются масштабные работы по строительству 11,6-километрового тоннеля через Муровдаг на автодороге Тоганалы-Кяльбаджар, которые стартовали после церемонии закладки его фундамента, сообщает в среду Trend.

Напомним, что церемония закладки фундамента тоннеля состоялась в ходе поездки Президента Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой в Кяльбаджарский и Лачинский районы 16 августа 2021 года.

Протяженность автомобильной дороги Тоганалы-Кяльбаджар-Истису, соединяющей Гекгельский и Кяльбаджарский районы, по проекту составляет 80,7 километра.

Вместо строительства участка дороги протяженностью 31,5 километра на горной территории со сложным рельефом было решено построить 11,6-километровый тоннель под Муровдагом.

Автодорога Тоганалы-Кяльбаджар-Истису будет иметь от двух до четырех полос движения. Разные ее участки строятся в соответствии с первой и второй технической категорией.

Учитывая объем и сжатые сроки, строительные работы ведут организации, подведомственные Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана, и турецкая компания Kolin İnşaat Turizm Sеnaye və Ticarət vе Cengiz İnşaat Sеnaye vе Ticarət.

На дороге будет построено пять автомобильных мостов общей протяженностью 450 метров.

Автодорога Тоганалы-Кяльбаджар-Истису берет начало в селе Тоганалы Гекгельского района и проходит по территории освобожденного Кяльбаджарского района.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)