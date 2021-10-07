Названа причина непривычно холодной для начала октября погоды в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в начале октября почти ежедневно идут дожди, и причиной этого является антициклон, пришедший из Центральной России, а также проникающие на территорию нашей страны холодные атмосферные фронты.

Как передает в четверг Trend, об этом сказала глава Национальной службы гидрометеорологии Умайра Тагиева.

В начале нынешнего октября в Азербайджане среднесуточная температура воздуха составила 16,9 градуса тепла, тогда как в это время в прошлом году она превышала 20 градусов. То есть среднесуточная температура воздуха сегодня ниже прошлогоднего показателя на 3,3 градуса, сказала Тагиева.

Она отметила, что количество выпавших в Шамкире осадков составило 94 миллиметра, Агстафе – 103, Огузе – 93, Балакене – 98, Загатале – 111, Лянкяран-Астаринской зоне – 63-103 миллиметра.

«В результате проливных дождей сошли сели в Товузе, Исмаиллы и Загатале. В Шахдаге высота снежного покрова составила четыре, Огузе и Хыналыге – три, Лазе – два сантиметра», - сказала Тагиева.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)