Важно вакцинировать людей со слабым иммунитетом - глава офиса ВОЗ в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Крайне важно вакцинировать людей со слабым иммунитетом, чтобы защитить их от болезней.

Как сообщает Trend, об этом во вторник сказала журналистам глава представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Азербайджане Ханде Харманджи в Центре инноваций и снабжения минздрава.

По ее словам, решение об участии в вакцинации людей со специфическими болезнями может быть вынесено соответствующими ведомствами: "Радует, что в сентябре снизилось число инфицированных. Между тем число вакцинированных обеими дозами превысило 40 процентов населения.

В целях поддержки принимаемых мер в Азербайджан в рамках проекта "Солидарность во имя здоровья" доставлено необходимое оборудование, в частности, для защиты работников сферы здравоохранения и тяжелобольных пациентов", - сказала Ханде Харманджи.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Эльдар Пашаев)