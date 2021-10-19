Венгерские компании посетят EXPO по восстановлению Карабаха

БАКУ/Trend/ - Венгерские компании вместе с Венгерским агентством по продвижению экспорта будут присутствовать на 1-й Азербайджанской международной выставке «Восстановление, реконструкция и развитие Карабаха» с 20 по 22 октября 2021 года в Баку в Экспо Центре. На венгерском стенде венгерские компании предложат свои технологии и решения в строительной индустрии и других областях для проектов восстановления и реконструкции на освобожденных территориях Азербайджана.