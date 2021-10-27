Руины разрушенного ракетным ударом Армении дома в Тертере превратят в музей (ФОТО/ВИДЕО)

ТЕРТЕР /Trend/ - Руины дома жителя Тертера, разрушенного в результате попадания выпущенной армянами из РСЗО «Смерч» ракеты во время 44-дневной Отечественной войны, превратят в музей. Рядом государство уже построило новый дом.

Съемочная группа Карабахского бюро Trend побывала на этом месте в Тертере.

62-летний хозяин дома Сахиб Исмайлов вспоминает, что его семья в тот день не пострадала только потому, что во время обстрела вышла во двор.

«К счастью, мы вышли во двор, и через некоторое время в дом попала ракета. Государство построило для нас новый дом, который лучше прежнего. Благодарю за это руководство страны», - сказал Исмайлов.

Представитель Бардинского регионального управления культуры по Тертерскому району Джейхун Исмайлов сообщил, что руины дома превратят в музей.

«Здесь будут выставлены осколки 21 ракеты дальнего радиуса действия, что были выпущены по Тертеру, неразорвавшиеся боеприпасы, предметы быта из других домов, фотографии. Также на этом месте можно будет ознакомиться с хронологией террора, совершенного Арменией против Азербайджана во время Отечественной войны», - отметил он.

Представляем вниманию читателей видеорепортаж из Тертера.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)