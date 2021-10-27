В Азербайджане предложено увеличить прожиточный минимум
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане планируется увеличить прожиточный минимум на будущий год.
Как передает в среду Trend, это предусмотрено в законопроекте "О государственном бюджете Азербайджана на 2022 год".
В соответствии с документом, прожиточный минимум планируется установить в размере 205 манатов.
Законопроект уже поступил в Милли Меджлис (парламент), и его планируется обсудить на пленарных заседаниях парламента.
Отметим, что на 2021 год прожиточный минимум был установлен на уровне 196 манатов.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Глава МИД Азербайджана поделился публикацией в связи с годовщиной ракетного обстрела Арменией Барды (ФОТО)
Мы являемся свидетелями очень быстрого восстановления Карабаха - президент Всемирной конфедерации этноспорта
На восстановление освобожденных территорий Азербайджана в 2022 году планируется выделить 2,2 млрд манатов
Восстановительные работы на освобожденных территориях Азербайджана будут только ускоряться – Микаил Джаббаров
Физулинский международный аэропорт может способствовать привлечению инвестиций, необходимых для процветания Карабаха - Брайза
Названа причина, по которой Елизавета II отменила свое участие в конференции ООН по изменению климата
Тюркский совет и акимат Туркестанской области договорились об укреплении двустороннего сотрудничества
Благодаря Физулинскому международному аэропорту Карабах в еще более краткие сроки достигнет процветания - Ялчин Топчу
Реджеп Тайип Эрдоган: Всеми своими возможностями мы продолжим оказывать поддержку братскому Азербайджану
Президент Ильхам Алиев: Абсолютно уверен в том, что Турция и Азербайджан как две братские страны и впредь будут вместе идти вперед
Реджеп Тайип Эрдоган: Не каждому политику дано добиться стремительного развития в короткий срок освобожденных от оккупации регионов
Президент Ильхам Алиев назвал очередной визит Президента Турции в Азербайджан примером истинного братства
Если Армения проявит добрую волю в отношении к Азербайджану, то не останется никаких препятствий и для нормализации отношений с Турцией – Эрдоган
Президент Ильхам Алиев: Турция и Азербайджан как две братские страны всегда находятся рядом друг с другом
Президент Ильхам Алиев: Шушинская декларация официально подняла азербайджано-турецкие связи на уровень союзничества
Эрдоган на церемонии закладки фундамента Зангезурского коридора: Вы идете до границы с Арменией, верно? Пойдете и дальше
Реджеп Тайип Эрдоган подарил Президенту Ильхаму Алиеву часы с изображением «Харыбюльбюль» (ФОТО/ВИДЕО)
Президенты Азербайджана и Турции ознакомились с работами, проводимыми в рамках проекта «Умное село» в Зангилане (ФОТО/ВИДЕО)
Сами Юсуф с участием азербайджанских музыкантов представил грандиозный концерт в рамках Expo Dubai 2020 (ВИДЕО, ФОТО)
Азербайджан и Азиатский банк инфраструктурных инвестиций обсудили сотрудничество в области "умных" и "зеленых" концепций
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram фото с Президентом Ильхамом Алиевым из Зангилана (ФОТО)
В Баку пройдут 28-е Всемирные соревнования среди возрастных групп по прыжкам на батуте и акробатической дорожке
В селе Агалы Зангиланского района состоялась церемония официальной встречи Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана (ФОТО/ВИДЕО)