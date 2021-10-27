В Азербайджане предложено увеличить прожиточный минимум

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане планируется увеличить прожиточный минимум на будущий год.

Как передает в среду Trend, это предусмотрено в законопроекте "О государственном бюджете Азербайджана на 2022 год".

В соответствии с документом, прожиточный минимум планируется установить в размере 205 манатов.

Законопроект уже поступил в Милли Меджлис (парламент), и его планируется обсудить на пленарных заседаниях парламента.

Отметим, что на 2021 год прожиточный минимум был установлен на уровне 196 манатов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)