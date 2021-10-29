Азербайджан в ближайшем будущем перейдет на электронные рецепты - TƏBİB

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в ближайшем будущем будет осуществлен переход на электронные рецепты.

Как сообщает Trend, об этом заявил глава департамента лекарственных средств и медикаментов Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Эльмин Гулиев, выступая на тему "Лекарственная безопасность и фармаконадзор".

По его словам, в Азербайджане идет цифровизация процесса обращения лекарственных средств.

"Возможно, в ближайшее время после полного завершения цифровизации в Азербайджане будет внедрена система для отслеживания лекарственных препаратов. Следующим этапом станет переход на электронные рецепты. То есть лекарства будут выписываться в электронной форме, а не на бумажных носителях", - сказал Гулиев.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)