Назначен советник врио министра здравоохранения Азербайджана
БАКУ /Trend/ - Турал Бабаев назначен советником временно исполняющего обязанности министра здравоохранения Азербайджана Теймура Мусаева, сообщает во вторник Trend со ссылкой на минздрав.
Соответствующий приказ подписал врио главы ведомства.
Отметим, что Турал Бабаев до последнего назначения работал в Государственной налоговой службе при министерстве экономики.
(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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