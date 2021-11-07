В войсках Сил спецназа азербайджанской армии отметили День Победы Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - По случаю Дня Победы в войсках Сил специального назначения азербайджанской армии прошла встреча с ветеранами и семьями ставшими шехидами героев Отечественной войны Азербайджана.

Как сообщает Trend в воскресенье со ссылкой на министерство обороны Азербайджана, сначала минутой молчания была почтена память общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов, павших за территориальную целостность Азербайджана.

Прозвучал Государственный гимн. Участники церемонии возложили цветы к бюсту великого лидера Гейдара Алиева и мемориалу Сил спецназа, установленным на территории воинской части. На церемонии по случаю Дня Победы был разрезан торт, ветеранам и детям шехидов были преподнесены различные подарки.

Исполнитель мугама Кенан Байрамов исполнил песни, воспевающие героизм и патриотизм. Затем общение продолжилось за чайным столом.