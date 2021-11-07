В Баку в честь Дня Победы Азербайджана прошло шествие классических автомобилей (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Баку "Vintage Garage" и "Клуб классических автомобилей" при поддержке Азербайджанской автомобильной федерации организовали в честь Дня Победы Азербайджана шествие классических автомобилей.

Как сообщает в воскресенье Trend, в шествии, стартовавшем от Центра Гейдара Алиева, приняли участие автомобили, выпущенные до 1980 года.

Шествие классических автомобилей вызвало большой интерес среди жителей города.

(Перевод: Нубар Кулузаде)