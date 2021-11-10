БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 12 403 человека, сообщает в средуTrend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 2 086, вторую - 3 998, третью, бустерную дозу - 6 319 человек.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 9 341 341. Первую дозу вакцины получили 5 001 669, вторую - 4 442 475 человек. Третью, бустерную дозу вакцины по стране в целом получили 497 197 человек.

(Перевод: Нубар Кулузаде)