БАКУ /Trend/ - Сегодня станция метро "Кероглу" будет работать в усиленном режиме в связи с игрой Азербайджан - Люксембург, которая состоится на Бакинском олимпийском стадионе.

Об этом Trend сообщил руководитель пресс-службы Бакинского метрополитена Бахтияр Мамедов.

Он отметил, что уже дано поручение руководству станции.

"После игры будут приняты соответствующие меры для обеспечения безопасной и удобной перевозки болельщиков. Во избежание скопления пассажиров на станции также приведены в готовность запасные поезда. При необходимости они будут выпущены на линию", - сказал Мамедов.

Отметим, что игра начнется сегодня в 21:00.

(Автор: Самир Али. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)